Estrenan tráiler de ‘Jiu Jitsu’, película protagonizada por Nicolas Cage similar a la saga de ‘Depredador’.

El estreno del tráiler de la película ‘Jiu Jitsu’, que es protagonizada por Nicolas Cage, ha causado varias reacciones, ya que muchos aseguran que se trata de una versión más de la famosa saga ‘Depredador’.

La cinta es un trabajo de acción y ciencia ficción que se basa en la historia de un ser alienígena que visita la Tierra cada cierto tiempo con la finalidad de enfrentarse a los mejores guerreros, trama similar a la de la película estrenada por primera vez en 1987.

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Por tal motivo, no han faltado las comparaciones entre ‘Jiu Jitsu’ y ‘Depredador’; sin embargo, también se han señalado algunas diferencias que ponen interés en la nueva película dirigida por Dimitri Logothetis.

De acuerdo con la sinopsis oficial de la cinta, “una antigua orden de luchadores de Jiu Jitsu se enfrenta a una feroz raza de invasores alienígenas en una batalla épica por la supervivencia de la Tierra”.

Además, se señala que la parte compleja de la trama se dará después de que “durante miles de años, los luchadores que protegen la Tierra han ganado”; sin embargo, “el célebre héroe de guerra Jake Barnes, interpretado por Alain Moussi, es derrotado por Brax, el líder indomable de los invasores”, hecho que hace que “el futuro de la humanidad penda de un hilo”.

Como es de esperarse, el papel de Nicolas Cage tendrá todas las respuestas para salvar a los habitantes de la Tierra.

Además de Nicolas Cage, ‘Jiu Jitsu’ también es protagonizada por Marie Avgeropoulos, Frank Grillo, Tony Jaa, Marrese Crump y Juju Chan.

Se espera que la película llegue a los cines y en formato digital el próximo 20 de noviembre.

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