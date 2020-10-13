La actriz Gal Gadot será la encargada de darle vida a ‘Cleopatra’ en la nueva película sobre su vida.

La actriz Gal Gadot fue la elegida para interpretar a Cleopatra en la nueva cinta de la legendaria reina de Egipto, según información de Variety.

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El drama histórico será dirigido por Patty Jenkins, directora de la película Wonder Woman, por lo que Gal Gadot tendrá la oportunidad de dejar su huella con este nuevo personaje que fue previamente interpretado por artistas como Claudette Colbert y Elizabeth Taylor.

De acuerdo con los informes, la presidenta de Paramount Motion Picture Group, Emma Watts, y el presidente del estudio, Jim Gianopulos, presionaron mucho para conseguir a Cleopatra.

Emma Watts se unió al estudio en junio y ha tenido un gran efecto en la compañía, donde los conocedores dicen que ha estado alentando a sus colegas a ser más agresivos en la búsqueda de material llamativo e instándolos a pensar de manera más creativa sobre revitalizar franquicias.

Hasta el momento, es lo único que se conoce del proyecto, pues no se tiene información sobre el resto del elenco y mucho menos una fecha para el inicio de la producción del filme.

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Asimismo, Warner Bros. pospuso el lanzamiento de Wonder Woman 1984 hasta el 25 de diciembre, fecha en la que se celebra la Navidad.

El estreno en cines de la película protagonizada por Gal Gadot estaba previsto para el 2 de octubre; sin embargo, la decisión de atrasarla fue debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19.

