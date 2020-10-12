VIDEO: Lanzan tráiler de la nueva temporada de Grey’s Anatomy y todos se preocupan por la Dra. Bailey.

Recientemente se dio a conocer el tráiler de la nueva temporada de la exitosa serie Grey’s Anatomy, en el que, además de mostrar emocionantes fragmentos de lo que se espera, se hace homenaje a los trabajadores de salud que han estado en la primera línea de batalla contra el Covid-19.

Sin embargo, un aspecto que llamó mucho la atención y dejó preocupados a los fans de la producción protagonizada por Ellen Pompeo, quien da vida a Meredith Grey, fue cuando aparece la Dra. Miranda Bailey con aparentes problemas de salud.

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La secuencia que ha dejado consternados a los seguidores de las historias de los doctores de Grey’s Anatomy, es cuando el personaje de Chandra Wilson aparece sentada sobre una cama del Grey Sloan Memorial, mostrando problemas para respirar, uno de los síntomas principales del coronavirus.

Anteriormente, ya se había anunciado que los capítulos de esta nueva temporada estarían centrados en la lucha de los trabajadores sanitarios contra la actual pandemia, por lo que se cree que la Dra. Miranda Bailey podría enfrentarse al embate de la enfermedad.

En el video que se dio a conocer y que dura solo un minuto, se puede oír la voz de Meredith con una frase que deja más claro que en esta nueva entrega de Grey’s Anatomy, se verán situaciones nunca antes vistas por la pandemia.

“Contra lo que nos enfrentamos ahora, no es nada parecido a lo que había llegado antes”, se escucha en el relato del tráiler.

Otro dato para destacar es que en esta temporada número 17 el primer capítulo será un crossover entre Grey’s Anatomy y Station 19.

Sobre el riesgo que parece correr el papel de Miranda Bailey, algunos fanáticos de la serie se han ido a las redes sociales para externar su preocupación por ella y su futuro en Grey’s Anatomy.

“Por favor, Bailey no” y “¿qué le pasó a Bailey?”, son algunos de los comentarios que se pueden leer al respecto.

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