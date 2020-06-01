El regreso de las brujas de Abracadabra podría ser una realidad, Sarah Jessica Parker habla al respecto.

En aquella década de los noventa, varios directores se dieron a la tarea de hacer películas de Halloween para su público infantil en el que se vivieran aventuras espeluznantes y llevar a cabo el plan perfecto para destruir a las brujas que raptaban niños para consumir su energía. Hocus Pocus o Abracadabra como se conoció en Latinoamérica, podría tener una segunda parte y Sarah Jessica Parker lo cuenta.

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A pesar de que en los primeros años no obtuvo el éxito que se esperaba, este filme se fue convirtiendo poco a poco en una cinta de culto para todos los que disfrutan de la Noche de Brujas. Sin embargo, después de varios años se ha venido especulando el regreso de estas tres temidas y torpes brujas.

La historia fue protagonizada por Bette Midler, Kathy Najimy y Sarah Jessica Parker, bajo la dirección de Kenny Ortega y la cual entra en nuestra lista de películas que debemos ver sí o sí en aquellas fechas tenebrosas. Tras el lanzamiento de la nueva plataforma de películas y series de la compañía del ratón, se rumoró que podría haber un posible regreso de estas tres mujeres.

Hasta el momento no se ha confirmado del todo esta noticia, ni por parte del equipo de producción del streaming, ni por los actores; ahora ha salido a la luz una entrevista en la que Sarah Jessica Parker admite estar encantada de regresar a su papel como Sarah Sanderson y espera que sus compañeras también sean tomadas en cuenta.

Creo que es algo que Bette (Midler) y Kathy (Najimy) y yo somos... muy hospitalarias

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Aunque es poca la información, se podría tener un poco de esperanza de volver a ver a parte del elenco original de vuelta, incluso no sólo a las brujas, sino también Doug Jones admitió que con gusto retomaría el papel de Billy Butcherson. Lo único que se sabe, es que de producirla el único confirmado sería Adam Shankman, el director de la segunda parte.

