Conoce la inspiradora historia de Edith Macefield, la mujer que inspiró la exitosa película ‘UP’.

Muchas veces la realidad supera a la ficción o sirve de inspiración para fantásticas historias que han tocado a millones, tal y como ocurrió con la película UP.

Ahora se sabe que la cinta fue basada en la experiencia de Edith Macefield, una mujer que defendió su hogar tal y como lo hizo Carl Fredricksen, el gruñón protagonista de la película.

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Por muchos años la cinta se ha colocado como uno de los clásicos de historias animadas al presentar una historia basada en el amor eterno que tenía Carl Fredricksen por su amada Ellie.

Además, la película UP, que fue estrenada en 2009, presenta cómo la inocencia de un niño puede transformar a los corazones más duros.

Sin embargo, mucha ha llamado la atención el hecho de que el personaje de Carl Fredricksen está basado en Edith Macefield, una mujer de Seattle que luchó por mantener su hogar donde vivió con su madre y su difunto marido.

La mujer se negó a vender su hogar a una constructora que le ofreció 1 millón de dólares para poder construir un centro comercial en ese espacio, tal y como ocurre con abuelo de la película UP.

De acuerdo con lo que relató un usuario de Twitter, Edith Macefield fue diagnosticada de cáncer a principios de los años 2000 y decidió que moriría en aquella casa de Seattle que fue su hogar por varios años.

En 2008, Edith murió en su casa a los 86 años y se cuenta que dejó la propiedad como herencia a Barry Martin, quien era el supervisor de la obra del centro comercial y con quien logró forjar una gran amistad.

Actualmente, la casa que inspiró la película UP luce abandonada y se ha convertido en una atracción para los turistas que viajan a Seattle.

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