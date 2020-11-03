Jamie Lee Curtis asegura que la nueva película de ‘Halloween Kills’ será una “obra maestra”.

El estreno de la película Halloween Kills se retrasó hasta el próximo año, por lo que miles de fans se encuentran ansiosos por ver qué sucederá en esta nueva entrega.

Mientras tanto, Jamie Lee Curtis dio a conocer nuevos detalles sobre la próxima cinta de Michael Myers. De acuerdo con la actriz, esta secuela será espectacular.

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Halloween se encargó de dar a conocer el pueblo de Haddonfield, donde Michael Myers regresó cuatro décadas después tras escapar de un hospital psiquiátrico, lugar en el que provocó una masacre.

De esta manera, la historia eliminó todo lo que habíamos visto en las primeras películas de la franquicia de John Carpenter, ya que nos mostró a una Laurie Strode viviendo el trauma que le dejó pasar un Halloween sangriento.

Halloween superó todas las expectativas en taquilla recaudando 255 millones de dólares en todo el mundo, por lo que la nueva cinta titulada Halloween Kills, se usará como la continuación de la terrible noche en que Laurie, su hija y nieta tuvieron que hacer frente a Michael Myers.

Por medio de una entrevista reciente, Jamie Lee Curtis habló sobre Halloween Kills y comentó cómo la película continuará desarrollando el trauma experimentado por los personajes de la famosa franquicia.

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