Con más de 15 años en la pantalla, la popular serie Grey's Anatomy ha logrado transportar a los televidentes a momentos de gran adrenalina y tensión a través de impresionantes capítulos en lo que han recreado verdaderas tragedias que nada se alejan de la realidad.

La serie enfocada en las aventuras que vive la doctora Meredith Grey, interpretada por Ellen Pompeo, y sus compañeros de la salud, se ha mantenido en el gusto de los televidentes gracias a las escenas e historias cargadas de tragedia que han logrado capturar la atención de millones de personas.

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Aquí algunas de las tragedias de la serie Grey's Anatomy más memorables en sus 16 temporadas.



El accidente de avión que cobró la vida de Lexie Grey

Uno de los sucesos trágicos que se han retratado en Grey's Anatomy es el del fatídico vuelo que cobró la vida de Lexie Grey, quien era la hermana de la protagonista, Meredith Grey.

El episodio que fue parte de la octava temporada, también retrató el amor entre Lexie y Mark Sloan, quien la acompañó en sus últimos minutos de vida mientras ella se encontraba atorada entre los escombros del avión.



Muerte de George O'Malley

Uno de los momentos más complicados que se vivieron dentro de la serie es la muerte de George O' Malley, personaje interpretado por T. R. Knight.

George fallece trágicamente durante la sexta temporada, siendo la punta de lanza de una serie de desgracias que caerían sobre el Grey Sloan Memorial Hospital.

Sin duda, este momento fue un gran golpe anímico para los fanáticos de Grey's Anatomy.

Off I Go | Muerte De George O’Malley | Grey’s Anatomy

Muerte del doctor Derek Shepherd

El fallecimiento del doctor neurocirujano Derek Shepherd fue uno más de los momentos tristes que se han vivido dentro de la serie, ya que este personaje que se robó el corazón de la protagonista estuvo varias veces en peligro poniendo en un hilo las emociones de los personajes y los televidentes.

Derek Shepherd, paradójicamente murió por una negligencia de sus colegas médicos, lo que le puso mayor complejidad al momento.



La muerte de Denny

El fugaz romance de Izzie Stevens con el paciente Denny Duquette fue una más de las historias que captaron la atención de los televidentes de Grey's Anatomy.

La historia de amor se vivió en la segunda temporada cuando Izzie se enamoró perdidamente de Denny y se aventuró a tomar decisiones dramáticas para hacer que su romance prosperara.

Sin embargo, después de que llegaron a comprometerse, él murió por un coágulo en el corazón en el momento menos oportuno y esperado.

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