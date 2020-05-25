El director James Mangold habla sobre el regreso de Hugh Jackman como Wolverine. ¡Cuenta toda la verdad!
El actor australiano lleva 3 años sin ser Wolverine, por lo que las garras de Adamantium ha sido guardadas sin una fecha de regreso.
No hay día que alguno de los fans de Wolverine se pregunte si en algún momento Hugh Jackman regrese para salvar al mundo al lado del resto de los X-Men y aunque el actor ha dicho que esto no será posible, el director James Mangold ha hablado acerca del retorno de Logan a los filmes.
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Cerca de 20 años fuimos testigos del proceso y los cambios que el personaje interpretado por el actor australiano fue sufriendo, dándonos lo mejor de cada una de sus etapas y demostrándonos que sin duda, el era uno de los mutantes más fuertes del mundo.
Sin embargo, algunos de los fans se han hecho una pregunta que en sus mentes no para de sonar, y aunque Hugh ha dicho que su tiempo como Logan ha terminado, James nos habla respecto a esto y confiesa que Jackman podría sacar las garras solamente por una buena razón.
Me impresionaría mucho que Hugh lo hiciera de nuevo. En la red, todo el mundo intercambia rumores, y en esos intercambios siempre hay encabezados que funcionan como clickbait. ‘Robert Downey está de regreso’, ‘Jackman está de regreso’. La gente hace debates sobre eso. Si algo como esto pasara me daría curiosidad saber, ¿qué harían con esto? Lo que quiero decir es que no tendría problema si alguien tuviera una buena idea, pero si básicamente es algo como ‘Me quedé sin dinero y necesito un gran cheque, entonces haré una película vacía que se vea de calidad barata en comparación con la anterior’, bueno, eso sería bastante triste
En pocas palabras, el también guionista cree que por el momento no es una buena idea regresar al actor, pues realmente no hay razón que lo valga. Está seguro de que cuando algo se fuerza o se busca el fan service, los filmes suelen tener forma, pero no un fondo que logre envolver al espectador.
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Así que de esta manera, una vez más nos dicen que no esperemos ver a Hugh Jackman dándole vida a Wolverine, ya que esto no pasará.