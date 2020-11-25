Revelan primer tráiler y fecha de estreno de la cinta ‘Un Jefe en Pañales 2: Negocios de Familia’. (VIDEO)

Buenas noticias llegan en el mundo animado, pues el bebé empresario que conquistó a millones de personas regresa a la acción, pero en esta ocasión será para detener a un malvado adulto que desea convertir a todos los niños en villanos, así lo demostró el primer tráiler de The Boss Baby 2: Family Business, mismo que salió a la luz en las redes sociales.

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En el 2017, en la primera entrega, se muestra como Tim Templeton conoce a su hermano Ted, un bebé que tiene habilidades avanzadas para su edad como hablar y ser un exitoso empresario. El comienzo de su relación es complicada, pero después se unen y ahora la historia continúa, con los hermanos ya adultos; sin embargo, tendrán que volver a su infancia para salvar el mundo de nueva cuenta.

Tim y su hermano pequeño Boss Baby Ted, se han convertido en adultos y se han alejado el uno del otro. Tim es ahora un padre casado que se queda en casa. Ted es un director ejecutivo de fondos de cobertura. Pero un nuevo bebé jefe con un enfoque de vanguardia y una actitud positiva está a punto de unirlos de nuevo... e inspirar un nuevo negocio familiar

Además, se ha mencionado que la persona que llevará la batuta de este gran proyecto será Tom McGrath, que se encargará de la dirección, con la producción de Jeff Hermann.

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Su estreno se estima para el 2021 en las salas de cine, esperando que la pandemia no retrase su estreno de nueva cuenta.