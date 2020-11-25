Surgen versiones sobre que Rihanna podría ser parte de la segunda entrega de ‘Black Panther’.

La cantante Rihanna podría unirse al reparto de Black Panther 2, la película más esperada del Universo Cinematográfico de Marvel, de acuerdo con lo que señalan algunas versiones periodísticas.

Según los rumores que han comenzado a circular sobre el tema, Rihanna estaría cerca de aparecer en la pantalla grande de la mano de Marvel Studios, siendo parte de las estrellas que aparecerán en Black Panther 2, una de las cintas que más cambios han sufrido debido a la muerte del protagonista de su primera entrega, Chadwick Boseman.

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Las versiones relacionadas al tema comenzaron cuando un fanático de la película se percató de que al momento de buscar Black Panther 2 en Google, aparecía Rihanna como parte del reparto de la ansiada cinta.

Debido a esto, los medios especializados han señalado que a pesar de que sería un gran acierto para la saga, esta información debe ser tomada justo como lo que es: solo rumores, ya que hasta ahora no hay indicios oficiales que den luz verde a tales dichos.

Sin embargo, otros más de los medios que se enfocan en temas del séptimo arte, afirman que no suena tan alejado de la realidad este hecho, ya que es importante tener en cuenta que en los últimos años Rihanna ha tenido algunas apariciones como actriz.

De tal modo que de confirmarse su participación en Black Panther 2, no sería la primera vez que Rihanna entre al mundo de la actuación, ya que ha trabajado en algunas producciones de televisión.

Black Panther 2

La cinta está prevista para que se comience a rodar en el 2021 y será dirigida por Ryan Coogler.

Hasta ahora nada está confirmado sobre quien ocupará el lugar de Chadwick Boseman, quien fue el protagonista de la primera entrega y murió repentinamente.

En tanto se resuelven los misterios sobre la participación de Rihanna y su protagonista, todo parece indicar que Black Panther 2 podría estar llena de sorpresas, ya que hace unos días el mexicano Tenoch Huerta también fue anunciado como una de las estrellas que están en pláticas para unirse al proyecto.

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