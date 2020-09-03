Liberan tráiler de ‘007: Sin Tiempo Para Morir’; así luce Daniel Craig como el icónico ‘James Bond’.

El entrañable personaje de James Bond regresa una vez más para conquistar la pantalla grande. 007: Sin Tiempo Para Morir es el reciente filme protagonizado por Daniel Craig, Rami Malek y Léa Seydoux.

Esta mañana se dio a conocer el tráiler oficial de la cinta dirigida por Cary Joji Fukunaga, la cual llegaría a los cines mexicanos el próximo 25 de noviembre.

En esta ocasión, James Bond se reinventa para regalar épicas escenas a todos los fans. La trama es una de las más interesantes, pues el agente se encuentra en las playas de Jamaica cuando es llamado para una peligrosa misión.

Bond y su amigo Felix Leiter se adentran a una nueva aventura llena de acción y drama. Ambos intentan rescatar a un científico y combaten a un malvado villano, que tiene armamento de alta tecnología.

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La esperada película fue filmada con presupuesto de 250 millones de dólares en lugares como Londres, Jamaica, e Inglaterra. Por lo tanto, podría ser una de las producciones más grandes de la icónica saga de acción.

007: Sin Tiempo Para Morir marca una importante etapa en la vida de Daniel Craig, pues podría ser la última vez que encarne al legendario personaje, recordado por toda una generación.

Los admiradores también están entusiasmados por la llegada de la película de acción y por la última participación del querido actor: “Daniel Craig cerrará con broche de oro, ya la quiero ver”, escribió un fan en la caja de comentarios del tráiler.

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