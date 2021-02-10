Conoce al actor que podría interpretar a ‘Black Panther’ tras el fallecimiento de Chadwick Boseman.

La secuela de ‘Black Panther’ continúa siendo un misterio para todos los admiradores del Universo Cinematográfico de Marvel.

Recordemos que, la primera parte de la cinta, tuvo un grandioso recibimiento por parte del público, quien quedó maravillado por el vestuario, el set, los efectos especiales y el elenco.

Sin embargo, la segunda parte del filme dirigido por Ryan Coogler, aún es una incógnita tras el fallecimiento de Chadwick Boseman.

Y es que, el actor californiano, falleció el pasado 28 de agosto de 2020, dejando una huella imborrable en la industria cinematográfica.

Chadwick Boseman interpretó a ‘T'Challa’ en los Studios Marvel; sin embargo, su fallecimiento pospuso la secuela de la multipremiada cinta de superhéroes.

Mucho se habló sobre rumbo que tomaría ‘Black Panther’ tras la ausencia de Boseman. En su momento, algunos medios de comunicación trascendieron que la segunda parte del filme contaría con efectos especiales para recrear al querido Chadwick.

Al puro estilo de la princesa 'Leia' en 'Star Wars: El ascenso de Skywalker', los directores querían recrear al fallecido artista.

Sin embargo, otros medios de comunicación revelaron que un actor británico levantó la mano para encarnar a ‘T'Challa’ en la secuela de ‘Black Panther’.

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Conoce al hombre que desea participar en la aclamada película ‘Black Panther’.

Regé-Jean Page, actor británicozimbabuense, podría ser el artista que reemplace a Chadwick Boseman en la segunda parte de la película de superhéroes.

Recordemos que, Regé-Jean, se convirtió en uno de los actores más solicitados del momento, pues enamoró a medio mundo con su participación en la serie 'Los Bridgerton'.

Además, la carrera de Regé-Jean continúa en ascenso, pues también podría ser fichado para participar en ‘James Bond’ después de que Daniel Craig deje el papel.

El actor británico no ha dado detalles sobre su participación en ‘Black Panther’; sin embargo, se rumora que podría liderar Wakanda y proteger el Vibranium.

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