Ellen Pompeo sorprende al revelar que pudo haber dejado ‘Grey’s Anatomy’ en la sexta temporada.

Grey's Anatomy regresará este otoño a las pantallas con su temporada número 17, misma que estará encabezada por Ellen Pompeo, quien reveló que su participación en la historia de doctores más famosa de la historia pudo terminar antes de tiempo.

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De haber comenzado la serie cuando era más joven, como 25, probablemente lo hubiera abandonado cuando tenía 31 o 32, cuando mi contrato de seis años había terminado

La talentosa actriz, de 50 años, reveló esta impresionante noticia en su último episodio del podcast Jemele Hill, Unbothered.

Sabía que llegaría a los 40, no quería estar ahí afuera persiguiendo (papeles), mendigando. Prefiero ver esto como la bendición que es

Al ser cuestionada sobre su vida profesional y personal, Ellen Pompeo, quien personifica a la doctora Meredith Grey, respondió:

Una vida hogareña saludable era más importante que la carrera profesional. No crecí con una infancia particularmente feliz. Ahora tengo este gran esposo y estos tres hermosos hijos, así que tener una vida hogareña feliz era algo que realmente necesitaba contemplar, cerrar el agujero en mi corazón. Entonces tomé la decisión de ganar dinero y no perseguir papeles de actuación creativa

Pese a que ABC no ha renovado el contrato de Ellen Pompeo para la próxima temporada de la exitosa serie de Grey's Anatomy, se ha mencionado que la empresa ya tiene planeada la temporada 18 y más.

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Y es que Ellen Pompeo, Kevin McKidd, Camilla Luddington y Kim River, se han ganado el cariño de los seguidores de la serie, que podría abordar próximamente el tema de la pandemia de Covid-19.