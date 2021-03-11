Conoce las curiosidades mejor guardadas de la icónica y famosa película ‘Milagro en la calle 34'.

Pese a que hace algunos meses concluyeron las fiestas decembrinas, existen varias películas que se han convertido en grandes clásicos, tal es el caso de Milagro en la calle 34, una cinta que en 1994 se convirtió en un remake.

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Por ello, a continuación te presentamos unos datos curiosos que debes saber sobre esta película, en la que un abogado y una niña deben probar ante un jurado que un hombre es Santa Claus.

Hay un actor en las dos versiones

A pesar de los 47 años de diferencia entre la película original de 1947 y el remake de 1994, hay un actor que apareció en ambas cintas. Se trata de Alvin Greenman, quien tuvo el papel de Alfred en la primera versión y en la segunda fue el portero.

La niña no creía de verdad

Mara Wilson fue la encargada de interpretar a Susan Walker y mucho se mencionó sobre el gran trabajo hizo, ya que la actriz fue criada para no creer en Santa Claus, por lo que entendía perfecto su papel.

Se negó a participar

A pesar de su mensaje navideño y trama familiar, una tienda departamental se negó a permitir que su nombre apareciera en Milagro en la calle 34: Macy 's, por lo que crearon la tienda ficticia: Cole' s para reemplazarla.

Se rodó en primavera

Milagro en la calle 34 se desarrolla en época decembrina e invernal, la realidad es que se grabó en plena primavera y se puede notar con los árboles de Central Park que están floreciendo.

La pequeña que no podía oír

La escena en la que Kris Kringle recibe como Santa Claus a una niña sorda, en verdad presentó a una pequeña que no podía oír, pero lo más impresionante es que el actor improvisó varias de sus líneas, por lo que quedó muy emotivo el momento.

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El truco de la luz

El director de fotografía colocó equipo de iluminación sobre la cabeza de los actores y actrices para que brillaran más frente a cámara y les diera un toque cálido.

