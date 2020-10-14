Jared Leto quiere volver a interpretar al famoso villano ' Joker’ tras el éxito que obtuvo Joaquin Phoenix.

Después de aparecer en Escuadrón Suicida, en 2016, no se sabe nada sobre Jared Leto como el Joker; sin embargo, todo parece indicar que el actor quiere repetir como el gran villano de DC Comics.

Te puede interesar:

La actriz Gal Gadot será la encargada de darle vida a 'Cleopatra' en la nueva película sobre su vida.

Es cierto que la película de The Flash, que se estrenará en 2022, pondrá varias versiones juntas de Batman, ya que estarán Michael Keaton y Ben Affleck; incluso, Christian Bale podría firmar su regreso.

Además, estrenarán una película con Robert Pattinson de protagonista en los próximos años; sin embargo, ahora se ha mencionado que Jared Leto quiere regresar como el Joker.

Después de que Joaquin Phoenix triunfara con su espectacular interpretación y ha recibido una gran oferta para repetir como el villano de DC Comics que podría rondar los 50 millones de dólares, el músico quiere interpretar de nuevo al famoso personaje.

Se espera que el Joker aparezca en algún momento en la trilogía The Batman de Matt Reeves, y aunque aún queda la duda de saber quién interpretará esa versión, ahora los últimos informes, apuntan a que Jared Leto está presionando mucho para un regreso.

El actor todavía quiere continuar como el Joker de Escuadrón Suicida y ahora propone una película en solitario.

También te puede interesar:

Descubre el sorprendente plan de Marvel para que Chadwick Boseman aparezca en la película ‘Black Panther 2'.

Recientemente se confirmó que Ben Affleck ya está preparado para continuar con el papel de Batman en solitario y podría requerir a Jared Leto para que repitiera su papel de Joker, ya que quiere contar una historia anterior a los eventos de Batman v Superman: El amanecer de la justicia del año 2016.

