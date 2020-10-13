Descubre el sorprendente plan de Marvel para que Chadwick Boseman aparezca en la película ‘Black Panther 2'.

El pasado 28 de agosto, la industria del entretenimiento sufrió la pérdida de Chadwick Boseman, quien fue catalogado uno de los mejores actores debido a su participación en la película ‘Black Panther’.

Marvel fue una de las industrias más afectadas ante el fallecimiento del estadounidense, pues había planes de comenzar a grabar la segunda parte de la cinta, también conocida como ‘Pantera Negra'.

El filme estaba previsto para comenzar sus grabaciones en marzo y cumplir con el acuerdo de estrenarse en mayo de 2022; sin embargo, el inesperado fallecimiento de Chadwick generó varios cambios en la industria de Marvel.

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Directivos anunciaron que no querían sustituir a Boseman por respeto a su fallecimiento; sin embargo, una mujer ocuparía su puesto para rendirle tributo. Se trata de Shuri de Letitia Wright, quien podría hacer una majestuosa participación como protagonista de la cinta.

Por lo pronto, Marvel ya busca la manera de rendirle homenaje a Chadwick Boseman y podría “revivirlo” virtualmente para la segunda edición de la esperada cinta. Algunos cinéfilos aseguraron que sería un movimiento muy arriesgado, pero todo depende de la decisión que tome la familia del fallecido intérprete.

Fuentes cercanas a Marvel comenzaron a esparcir el rumor y confesaron que el personaje 'T'Challa', seguiría el mismo camino que la ‘Princesa Leia’ en Star Wars: El ascenso de Skywalker:

Escuché que Marvel podría seguir la ruta de Carrie Fisher al tener un cameo en CGI para darle cierre al personaje de Chadwick Boseman

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