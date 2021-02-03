Zack Snyder revela nueva FOTO de Jared Leto caracterizado como ‘The Joker’ y las redes sociales enloquecen.

El nombre de Jared Leto se volvió tendencia en todas las redes sociales, pues se dio a conocer su primera foto caracterizado como ‘The Joker’.

Recordemos que, el director Zack Snyder fue elegido para crear la próxima película de ‘La Liga de la Justicia’, misma que será estrenada hasta marzo en una famosa plataforma digital.

Sin embargo, Zack compartió el nuevo look de Jared Leto como ‘The Joker’. Se trata de una foto borrosa, donde el actor sostuvo una carta con un guante de piel.

El rostro del actor, de 49 años, no se pudo apreciar con exactitud; sin embargo, los más curiosos notaron su cabellera larga.

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“Un personaje increíble el que crearon. Estoy honrado que nuestros mundos se hayan colisionado”, escribió Zack Snyder en dicha postal donde también etiquetó a Jared Leto.

La próxima película de ‘La Liga de la Justicia’ generó altas expectativas de los admiradores, quienes se confesaron ansiosos por todas las sorpresas que preparó el director de 54 años.

En su momento, Zack confesó que el personaje de ‘The Joker’ tendría un look mucho más “cansado” y “desgastado”. Además, el creador ofreció una entrevista para ‘The Hollywood Reporter’, donde adelantó algunos detalles para los cinéfilos.

“Será algo completamente nuevo. Y, especialmente para aquellos que vieron la película original, será una nueva experiencia alejada de esa cinta”, expresó el artista para los medios locales de su ciudad.

Estos son los otros proyectos profesionales de Jared Leto

Recordemos que, Jared Leto se convirtió en una estrella multifacética y querida entre toda la audiencia. El artista alcanzó la fama en su juventud, cuando se convirtió en el vocalista de la banda ’30 Seconds To Mars’.

Además de su talento musical, el estadounidense mostró sus grandes dotes para la actuación, pues participó en películas como ‘Morbius’, ‘The Outsider’, ‘Blade Runner 2049’, ‘Mr.Nobody’, ‘Alejandro Magno’ y muchas otras exitosas cintas.

Fue en el 2016, cuando Jared Leto repuntó su carrera artística, pues fue seleccionado para participar en el filme ‘Escuadrón Suicida’, donde encarnó a ‘The Joker’.

Jared Leto imprimió su propio toque personal en el reconocido villano, pues interpretó a ‘The Joker’ con un aire rockero, rebelde y vanguardista que generó todo tipo de reacciones entre los cinéfilos.

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