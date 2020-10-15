Joaquin Phoenix confirma que dará vida al emperador Napoleón Bonaparte en la nueva película ‘Kitbag’.

Este 2020 ha sido un año de ensueño para Joaquin Phoenix, quien ganó el Premio de la Academia por su participación como protagonista en la película Joker, y se convirtió en padre de su primer hijo con su novia Rooney Mara.

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Sin duda, el actor vive uno de los mejores momentos de su carrera; incluso, se ha convertido en uno de los actores favoritos de toda industria del cine en el mundo.

Joaquin Phoenix to Play Napoleon Bonaparte in Ridley Scott’s ‘Kitbag’ https://t.co/90tIfgCAMQ — Variety (@Variety) October 14, 2020

Lejos de apartarse de los reflectores, la celebridad seguirá en la pantalla grande, pues acaba de firmar un contrato para interpretar al emperador francés Napoleón Bonaparte en la nueva película Kitbag.

La cinta estará centrada en la vida del personaje histórico, ya que hablará sobre sus orígenes y la relación que tuvo con su esposa Josephine; asimismo, hablará sobre las campañas militares que lideró durante las guerras revolucionarias francesas, donde se convirtió en emperador y sus derrotas.

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La película Kitbag apenas se encuentra en las primeras etapas de planificación por parte de Ridley Scott, quien dirigirá y producirá con su compañía de producción Scott Free, al lado de Kevin Walsh también como productor.

