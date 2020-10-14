Revelan que hay planes de realizar una película en la que aparezcan Deadpool y Spider-Man juntos.

Con gran sorpresa han tomado los amantes de los superhéroes los rumores que señalan que Deadpool y Spider-Man podrían aparecer juntos en una de las nuevas películas que prepara Marvel Studios.

De acuerdo con lo que se ha dicho al respecto, Mikey Sutton, quien es un informante que cuenta con un contacto cercano a Marvel Studios, reveló que dicha empresa junto con Sony Pictures están en planes para realizar la película que una a ambos personajes interpretados por Tom Holland y Ryan Reynolds.

Sony y Disney ven el oro cómico y comercial al ver al Spider-Man de Tom Holland enredado con Deadpool de Ryan Reynolds; de hecho, quizás eso sea incluso más esperado que Reynolds compartiendo la pantalla con Wolverine de Hugh Jackman. Con Spider-Man 3 listo para convertirse en la más oscura de las películas de Spidey de MCU, tal película sería su divertida antítesis

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En ese mismo sentido, también se ha mencionado que dicha cinta se podría materializar después de la tercera entrega de Spider-Man que se prepara para ser lanzada en diciembre de 2021.

Entre otros detalles, también se ha señalado que quien está impulsando la posibilidad de que Deadpool y Spider-Man se unan es Ryan Reynolds, ya que se dice que dicha unión es parte de las condiciones que está poniendo para firmar su contrato con Marvel Studios, el cual lo haría uno de los actores mejor pagados.

En caso de que se cumpla esta posibilidad de tener a Deadpool y Spider-Man juntos, se ha afirmado que su relación deberá de ser diferente a la que Peter Parker ha tenido con Iron Man o la que se verá próximamente con Doctor Strange, puesto que ellos han alternado como mentores de Spider-Man.

Sin embargo, cabe destacar que hasta ahora todo se trata de especulaciones, por lo que habrá que esperar a conocer más detalles al respecto que den certeza sobre esta película de Deadpool y Spider-Man, la cual promete ser un proyecto muy ambicioso.

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