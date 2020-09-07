Mira el tráiler de la serie animada de Steven Spielberg: ‘Jurassic World: Campamento Cretácico’.

La serie animada del mundo de carnívoros gigantes creada por Steven Spielberg, 'Jurassic World: Campamento Cretácico', se estrenará en este mes de septiembre, por lo que en las recientes horas se dio a conocer el tráiler, mismo que luce bastante escalofriante.

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La trama de la producción de una plataforma de streaming girará en torno a un grupo de adolescentes que son los primeros en acampar en el sitio donde ocurrirán los hechos.

La entrega está inspirada y centrada en un mundo plagado de criaturas prehistóricas en medio de una isla, todo sucediendo en plena modernidad.

Las aventuras se sitúan en la ficticia y caribeña Isla Nublar; transcurren durante un campamento juvenil, con todos los aspectos que estos lugares debe tener.

A estas características usuales se sumará un escenario atípico, donde cohabitan Velociraptors, Tiranosaurios y otras especies, con todo el peligro que eso supone.

Si bien se trata de una creación de los showrunners Scott Kreamer y Lane Lueras, Spielberg está entre los productores, junto a Frank Marshall y Colin Trevorrow.

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La acción de la historia está situada en la misma línea temporal de la primera película de Jurassic World (2015), cuando la situación se descontrola en la mencionada isla.