El cineasta Ridley Scott confirma la nueva entrega de ‘Alien'; no tendrá nada que ver con ‘Prometheus’.

En 1979, Ridley Scott configuró Alien: El Octavo Pasajero, el cual se convirtió en una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos. Su éxito se vio reflejado cuando salió a la luz una serie de secuelas, crossovers y precuelas, siendo la última Alien: Covenant (2017); sin embargo, los resultados no fueron los mejores.

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Por eso, ahora el cineasta reveló en exclusiva a Forbes que más historias de alienígenas en el espacio exterior están en marcha, aunque parece que se trata de otra precuela.

Eso está en proceso. Seguimos una ruta para intentar reinventar la rueda con Prometeo y Alien: Covenant. Si volvemos o no directamente a eso está en duda porque Prometeo funcionó muy bien. Pero ya sabes, estás haciendo preguntas fundamentales como: ‘¿Se ha quedado ya sin fuerza el propio Alien, el devorarrostros, el quebrantapechos?, ¿tienes que repensar todo el asunto y simplemente usar la palabra para la franquicia?’. Esa es siempre la pregunta fundamental

Es importante recordar que, en junio de 2020, el creador británico reveló durante una charla con Los Ángeles Times que ya estaban en marcha más precuelas de Alien. De esta forma, externó su inquietud por seguir explorando los orígenes de los temibles xenomorfos.

Cuando hacía la primera película siempre me pregunté ¿por qué se crearía a una criatura como esta? y ¿por qué viajaba en lo que en aquel entonces concebía como una nave de guerra, llena de todos estos huevos?, ¿cuál era el propósito de dicho vehículo y de los huevos? Eso es lo que hay que cuestionar: ¿quién?, ¿por qué? y ¿con qué propósito?

De acuerdo con un reporte de Screen Rant, una tercera parte podría llamarse Alien: Awakening y sería una secuela directa de Alien: Covenant, aunque también podría conectar con los eventos de la primera cinta de Alien.

Además, en 2019 circularon rumores sobre una posible serie de televisión, producida por Ridley Scott y basada en la mitología de Alien.

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Actualmente, el cineasta se encuentra trabajando en The Last Duel junto con Matt Damon y Ben Affleck.