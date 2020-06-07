Johnny Depp se podría estar despidiendo del capitán Jack Sparrow, después de darle vida durante 14 años.

Piratas del Caribe es una serie cinematográfica que nos ha demostrado la vida que los saqueadores del mar tenían, estas historias han sido mezcladas con magia y algunas especies nunca antes vista. Sin embargo, Johnny Depp podría no estar de regreso en la siguiente película que se está preparando.

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Después de 14 años en los que fuimos testigos de las aventuras y malas decisiones que Jack Sparrow llegó a tomar, todo parece indicar que esto ha llegado al final, pues tanto Depp como Sparrow han estrechado sus manos y se han agradecido por haber estado juntos por más de una década en la misma piel.

Desde hace algunos años, esta idea ha tomado más fuerzas, y ahora que se espera una sexta entrega, el productor ha declarado que el borrador ya ha sido entregado a la compañía del ratón, respecto a la participación de Johnny en esta nueva cinta no está del todo garantizada.

Aunque muchos pudieran creer que, tras los escándalos maritales que ha protagonizado el intérprete de El Joven Manos de Tijeras, la empresa ya no haya tenido interés de seguir colaborando con él, es realmente Johnny Depp quien ya no estaría animado de volver a darle vida al ingenioso dueño de la Perla Negra.

Estamos trabajando en un borrador en este momento, esperamos terminarlo pronto y entregarlo a Disney, y espero que les guste. No lo sabemos. Hemos estado trabajando en él durante algún tiempo. Lo que estamos desarrollando ahora, no estamos seguros de lo que será el papel de Johnny. Entonces, tendremos que verlo

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En cuanto a las probabilidades que existen de que este gran hueco sea llenado con un nuevo integrante en la saga y el cual, correría a cargo de una mujer, no se dijo nada; esto solamente confirma que el futuro de Jack aún es incierto.

