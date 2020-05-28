Fans llevan a otro nivel las especulaciones de que Johnny Depp puede ser el nuevo Joker. ¡Impresionante!
Una de las noticias que más han estado haciendo ruido entre los seguidores de DC Comics es la posible interpretación de Johnny Depp como el nuevo Joker.
Todavía no pasa un año del estreno del Joker en la piel de Joaquin Phoenix, cuando se ha empezado a hablar de uno nuevo que podría ser elegido por Matt Reeves. El nombre que más ha retumbado en las redes sociales y noticias de cine es el de Johnny Depp, el camaleónico actor que se ha distinguido por ser capaz de darle vida a cualquier personaje.
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Aunque han sido muchos los fans que se mostraron encantados con la impecable actuación de Phoenix, no se han cerrado a la posibilidad de que este ya haya cerrado su ciclo como el Guasón y le pase la estafeta a otra celebridad que ha sido seguida desde los ochenta.
La próxima película de Batman que será protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves, es la oportunidad perfecta para mostrar al villano con el nuevo rostro; pues se ha insinuado que Reeves está interesado en que el Sombrerero Loco haga su debut como el payaso malvado.
Varios seguidores de los cómics y películas han echado a volar su imaginación, teniendo una imagen poco nítida de la apariencia de Depp como uno de los villanos más amados por los seguidores de DC; de hecho, ya varios han usado su talento para mostrar cómo es que posiblemente Johnny se vea como Arthur Fleck.
William Gray es un excelente artista del Photoshop y ha puesto todo su talento en esta imagen en la que se puede mostrar a Johnny Depp con las características que son parte del temido criminal; para lograr el resultado, William tomó de referencia al Guasón de los ochenta interpretado por Jack Nicholson, logrando un resultado escalofriante y a la vez, emocionante.
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A la imagen le agregó una camisa amarilla, traje púrpura, cara completamente blanca y el cabello de color verde, demostrando que Jack Sparrow puede poner a temblar a los habitantes de Ciudad Gótica.
¿Te gustaría ver a Johnny Depp en este papel?