Revelan el primer tráiler de la cuarta temporada de ‘The Good Doctor’ con ‘Shaun Murphy’ en plena pandemia. (VIDEO)

El próximo 2 de noviembre es la fecha seleccionada por el canal norteamericano ABC para estrenar la cuarta temporada de la aclamada serie 'The Good Doctor'. Dicha producción de médicos es protagonizada por Freddie Highmore, que volverá reflejando en sus episodios la fuerte crisis del Covid-19.

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Por lo menos eso es lo que se muestra en el primer tráiler de la cuarta temporada, que se ha lanzado recientemente en exclusiva. En el corte se puede ver al doctor Shaun Murphy protegido previo a recibir a un paciente con síntomas de coronavirus.

Lo que no se sabe es hasta qué punto el Bonaventure se meterá en el caos vivido por el virus que tiene a la población del mundo en confinamiento.

De acuerdo con David Shore, el creador de la famosa serie, afirmó en su momento no estar interesado en contar una perspectiva global de la crisis sanitaria:

Quiero contar historias personales, individuales y cómo afecta una pandemia global a una familia, es el tipo de cosa que podría estar interesado en contar. No estoy interesado en contar cómo la sociedad reacciona en bloque. Obviamente, es increíblemente importante, pero las historias que quiero contar en mi pequeña serie son sobre individuos y sus reacciones a los problemas del mundo

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Antonia Thomas, Fiona Gubelmann, Christina Chang, Richard Schiff, Paige Spara, y Tamlyn Tomita estarán en estos nuevos episodios de la serie, que retomó su rodaje a principios de este mes.

