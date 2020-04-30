Josh Cooley, director de Toy Story 4 será el encargado de hacer la versión animada de Transformers.

Después de la gran respuesta que tuvo Bumblebee entre los seguidores, Paramount y HasbroeOne tomaron la decisión de contratar al talentosísimo director Josh Cooley, que se encargó de dar vida a la película Toy Story 4, para dirigir la precuela animada de los Autobots del universo de Transformers.

Te puede interesar:

‘Trolls 2’ se estrena en Internet y logra el mismo éxito que en las salas de cine llegando a los 100 millones.

Esta película transcurrirá en Cybertron y abarcará todo el origen de la lucha de los Autobots y de los Decepticons, además, se ha mencionado que incluirá la relación de los creadores de estos, para dejar en claro la relación que tienen los líderes.

Lo más probable es que esta película animada toque temas como los que se narran en la serie televisiva, como ver cómo fue el nacimiento de Optimus Prime, cómo inició la rivalidad con Megatron, la caída de Cybertron y otros temas que se pueden tratan en las cinco películas de esta saga.

Esta nueva película, añadiría más profundidad a la historia de los Autobots y no solo eso, sino que daría pie a las futuras entregas de este universo, que ya están planeadas, tras ver el reinicio de Bumblebee.

No se ha revelado el nombre oficial de la película, pero se ha mencionado que tendrá una inspiración de las series originales, ya que se podrá apreciar mejor el mundo de Cybertron, tal como se mostró en Transformers: War for Cybertron y Fall for Cybertron.

En cuanto al guion, Gabriel Ferrari y Andrew Barrer que son parte de los escritores de Ant-Man y Ant-Man And The Wasp, serán los encargados de darle forma a esta animación.

También te puede interesar:

Anuncian la nueva fecha de estreno para ‘Soul’, cinta infantil, que se pospuso por la pandemia de coronavirus.

Mientras que el director Josh Cooley, será el encargado de dirigir y revisar el borrador final para poder hacerle los últimos recortes antes de que llegue a producción, el estreno se aproxima para el año 2021 o 2022 en donde podremos conocer más de los Autobots.

