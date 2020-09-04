‘Matrix’, ‘John Wick’ y algunas de las películas más icónicas en la carrera artística de Keanu Reeves.

Keanu Reeves es uno de los actores más reconocidos de la industria hollywoodense. El actor canadiense saltó a la fama por su participación en múltiples películas y programas que lo convirtieron en una estrella mundial. No te pierdas sus mejores filmes.



Matrix

La carrera de Keanu no sería la misma sin su participación en la cinta dirigida por Lana Wachowski y Lilly Wachowski. Neo fue el personaje que marcó un antes y un después en su trayectoria artística y, hasta la fecha, es uno de los papeles más queridos por sus fans.



John Wick

Reeves se reinventó una vez más tras aparecer en el aclamado proyecto de Chad Stahelski. Y es que el canadiense interpretó a un poderoso sicario que intenta vengar el fallecimiento de su esposa. La cinta dejó ver el lado más vulnerable del artista.

Te puede interesar:

Francis Ford Coppola lanzará nueva versión de ‘El Padrino III’, la cual contará con un final original.



Speed

No cabe duda que Keanu nació para las películas de acción, pues vimos su majestuosa participación en la cinta dirigida por Jan de Bont. Jack Treven fue uno de los primeros papeles que dejaron ver el talento de Reeves, quien compartió foro con Sandra Bullock y Dennis Hopper.



Point Break

La década de los noventas fue una época trascendental en la carrera de Keanu. En 1991 realizó una magnifica participación en este proyecto de Kathryn Bigelow. El actor interpretó a un agente del FBI involucrado con un grupo de surfistas para atrapar a una banda de ladrones.



Bill and Ted

Keanu Reeves demostró que es un actor multifacético tras su aparición en esta cinta de fantasía. La celebridad dejó su lado misterioso y rudo para interpretar a un cantante de rock que intenta salvar al mundo con su música.

También te puede interesar:

Muerte de Chadwick Boseman impulsará cambios importantes en los planes de la película Black Panther 2.

