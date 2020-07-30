‘Jurassic World: Dominion’ no es el final de la saga de dinosaurios: “Es el comienzo de una nueva era”.

Muchos fanáticos del cine esperan ansiosos la llegada de Jurassic World: Dominion, una película de ficción que retrata el asombroso mundo de los dinosaurios. Y, aunque muchos pensaban que la película de Colin Trevorrow sería la última de la saga, todo parece apuntar a lo contrario.

Frank Marshall, productor de la película, recientemente realizó inéditas declaraciones en una entrevista. El creador estadounidense dio a entender que Jurassic World: Dominion podría ser el comienzo de “una nueva era”:

Es el comienzo de una nueva era. Los dinosaurios están ahora en el continente, entre nosotros y lo estarán por bastante tiempo

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Esta no es la única noticia que sorprendió a los fans, ya que la cinta de acción podría contener aspectos muy parecidos a las películas de los noventas como Jurassic Park.

El aspecto de los personajes es otra incógnita sin resolver, pero se rumora que podrían ser diseñados con animatrónicos, para lograr una mayor realidad virtual.

En su momento, Colin Trevorrow dio una entrevista donde habló del aspecto de los dinosaurios y confesó:

Finalmente, llegamos a un punto en el que son posibles las extensiones digitales en animatronics, que podrán igualar la textura y el nivel de fidelidad en la película

Aunque la película pausó su rodaje debido a la pandemia del Covid-19, Jurassic World: Dominion aún tiene planes de estrenarse para el 10 de junio de 2021. Entre el elenco se encuentran prestigiados actores como Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Jeff Goldblum, Laura Dern, Julianne Moore, Omar Sy y B. D. Wong.

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