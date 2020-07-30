FOTO: Así luciría el actor Chris Hemsworth como ‘Hulk Hogan’ en la película biográfica del exluchador.

Fue hace unos meses cuando se dio a conocer que el actor Chris Hemsworth interpretará al exluchador Hulk Hogan, en un biopic para una plataforma de streaming.

La noticia inmediatamente causó la euforia de los fans de la estrella de Hollywood y del gladiador, quien marcó época en la década de los 80's.

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Cabe señalar que el actor australiano, que consolidó su carrera interpretando a Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel, fue el elegido por Todd Phillips, quien en 2019 lanzó Joker, como el idóneo para encarnar al ídolo de la lucha libre.

Fue el propio Chris Hemsworth quien recientemente compartió con sus fans cuál sería el resultado de su transformación, la cual, aseguró, será mucho más exigente que la que hizo para Thor.

El portal de BossLogic publicó un arte de póster de la película, donde se puede apreciar a Chris luciendo el bigote rubio, gafas de sol reflectantes y el típico pañuelo de Hulk.

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Además, el arte está acompañado por una representación de Macho Man Randy Savage, otro luchador popular de la época, quien fue parte del equipo de Hogan antes de que ellos iniciaran una gran rivalidad. Chris Evans, compañero de MCU de Chris Hemsworth, será quien lo personifique.