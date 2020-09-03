Muerte de Chadwick Boseman impulsará cambios importantes en los planes de la película Black Panther 2.

Tras la inesperada muerte de Chadwick Boseman, el pasado 28 de agosto, surgieron muchas dudas sobre el destino de la película Black Panther 2, secuela de la cinta que protagonizó el actor estadounidense con gran éxito.

Ante esta interrogante, han surgido varias teorías sobre la decisión que podría tomar Disney para retomar la historia sin que se vea afectada por la ausencia de Chadwick Boseman.

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Además, se ha informado que la famosa casa productora no solo se enfoca en analizar qué hará con la segunda parte de Black Panther, sino también con otras apariciones que tenía previstas del exitoso personaje en el Universo Marvel.

De acuerdo con medios especializados en el mundo del cine, el mayor problema al que se está enfrentado Marvel Studios es que sus directivos no estaban enterados de la enfermedad de Chadwic Boseman, por lo que su muerte los tomó de sorpresa y sin ninguna previsión en caso de que llegara a faltar.

Hasta ahora, la teoría que más fuerza ha tomado sobre cuál sería el destino de Black Panther 2 apunta que la actriz Letitia Wright, quien interpretó a Shuri en la primera parte, se convierta en la nueva Pantera Negra.

Por ahora, ni Marvel ni Disney se han pronunciado al respecto, ya que aún permanecen en luto por la partida de Chadwic Boseman.



Boseman estaba preocupado de que Black Panther 2 no sucediera

A la par de la información sobre las teorías de lo que podría suceder con Black Panther 2, también salieron a la luz las declaraciones del actor John Kani, sobre el miedo que tenía Chadwic Boseman acerca de la posibilidad de no llegar a filmar esta cinta.

De acuerdo con lo dicho por Kani, quien dio vida a T’Chaka, Boseman tenía el gran compromiso de hacer exitosa e inolvidable la primera película, por si no tenía la oportunidad de hacer Black Panther 2.

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