Estos son los actores que podrían interpretar a ‘Pinocho’ en la versión que prepara Guillermo del Toro.

Varios años han transcurrido desde que el cineasta mexicano Guillermo del Toro anunció que estaba interesado en adaptar la historia de Pinocho a su mundo; sin embargo, ahora todo parece indicar que este deseo ya es toda una realidad y la esperada adaptación está en marcha.

Ante esto, han surgido varios nombres de actores que podrían prestar su voz al rol principal de esta versión animada, que será más oscura y triste en comparación con la que se conoce actualmente.

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De acuerdo con algunos medios especializados en cine, la lista de quienes podrían interpretar a Pinocho estaría encabezada por Iain Armitage, quien es un actor infantil estadounidense reconocido por su trabajo en Young Sheldon, una precuela de la comedia de situación The Big Bang Theory.

Otros destacados actores juveniles que podrían tener el papel son Jacob Tremblay, quien ya trabajó en la adaptación del libro infantil The Little Mermaid, Roman Griffin Davis, una de las estrellas de la película ganadora del Oscar Jojo Rabbit, y Elias Harger, que formó parte de la nueva entrega de Fuller House.

La lista se cierra con el popular actor Cameron Crovetti, quien trabajó en Big Little Lies y demostró que puede hacer un muy buen papel aún cuando se trate de un rol protagónico.

Algunos de estos nombres han surgido de manera extraoficial, por lo que hasta ahora no se tiene nada confirmado al respecto, aunque ya hay algunos actores confirmados para los demás personajes, como Ewan McGregor, quien pondrá su voz a Pepito Grillo.



La cinta

De acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora sobre el Pinocho de Guillermo del Toro, el cineasta planea remontar la trama a la década de 1930 en Italia.

Además, se sabe que la cinta “no es para toda la familia”, como lo ha declarado el propio director, ya que esta versión sería “una parábola política” y se podrá ver a través de una plataforma de contenidos vía streaming.

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