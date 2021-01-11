Los Simpson habrían predicho los ataques al Capitolio en Estados Unidos del pasado 6 de enero.

Una de las series de dibujos animados que más ha llamado la atención no solo por sus divertidos personajes, sino que también por sus acertadas predicciones de sucesos actuales, es sin duda Los Simpson.

Aunque sus historias se enfocan en la fantasía, lo cierto es que varias de sus escenas y episodios han sorprendido por relatar hechos que en nada se alejan de ciertas realidades que ha vivido la humanidad.

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Lo más interesante del asunto es que muchas de las predicciones que han hecho Los Simpson fueron presentadas mucho tiempo antes de que sucedieran en la vida real, por lo que los fanáticos de la serie creada por Matt Groening en 1989 están más que convencidos que es un programa que tiene muchos por adelantar al mundo.

Uno de esos episodios de la vida real que al parecer habría sido predicho por Los Simpson es el reciente ataque violento que se vivió en el Capitolio de Estados Unidos.

Tras lo ocurrido el pasado 6 de enero, los amantes de la serie destacaron que en el episodio 18 de la séptima temporada se aprecia una escena que ha sido directamente con las acciones realizadas por los simpatizantes del aún presidente de aquel país, Donald Trump.

En el capítulo titulado ‘El día que murió la violencia’ se aprecia un momento que mantiene similitudes con las imágenes del asalto a la sede del Congreso estadounidense que se hicieron virales la semana pasada.

También resaltó el hecho de que, en un capítulo más reciente, Los Simpson volvieron a recrear en la ficción un ataque al edifico de Washington, en el que aparece el Capitolio en llamas.

Tras estas similitudes, los usuarios de redes sociales han inundado las plataformas con memes e imágenes que hablan del tema y hacen alusión a lo acertados que ha resultado la popular serie.

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