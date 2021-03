La destacada actuación de Billy Zane en Titanic, marcó su mala racha en Hollywood.

Era 1997 cuando “Titanic”, la tercera película más taquillera de todos los tiempos, se estrenó en los cines, logrando un éxito inimaginable para su elenco, pues esta producción marcó un antes y un después en sus carreras.

Y es que no solo Kate Winslet y Leonardo Dicaprio consiguieron gran reconocimiento tras su aplaudida actuación, sino también el actor Billy Zane, quien dio vida a uno de los villanos más odiados de la pantalla grande, Caledon ‘Cal’ Hockley; sin embargo, en su caso, el “después de” no fue lo que esperaba, pues los días de gloria no se volvieron a repetir.

En la famosa cinta dirigida por James Cameron, Zane interpreta a Cal, pareja de Rose (Winslet), un adinerado joven, heredero de una fortuna, quien destaca principalmente por ser arrogante, todo lo contrario a su novia. Además los celos que siente por la relación que Rose sostiene con Jack, lo vuelven loco y adopta una personalidad mucho más despectiva y cruel.

TE PUEDE INTERESAR: 7 secretos del rodaje de Miedo a lo Profundo.

Esto le valió a Billy convertirse en uno de los actores más cotizados de la industria de Hollywood y muchas producciones se fijaron en él para hacer papeles similares. Desafortunadamente el actor no pudo mantenerse en la cúspide, pues si bien las ofertas llegaron en abundancia, los proyectos que aceptó no tuvieron ni un poquito del éxito de “Titanic”, además todas las propuestas eran para interpretar al malo y él no quiso encasillarse en ese rol.

“Fue un regalo formar parte de una película tan maravillosa, fue una bendición. Pero también ha sido una maldición en Hollywood, en concreto por no correr riesgos para obtener más dinero... Desde Titanic fui sinónimo de personaje malo entre los directores de casting que vinieron después. Esto te fuerza a convertirte en alguien un poco más creativo, a abrazar tu independencia y a dirigir tus propias películas. A hacer ti propia vida”, comentó en algún momento Zane al sincerarse sobre su situación en la industria.

Con ahora 54 años, Billy perdió desde muy joven la cabellera que lució perfectamente como Cal Hockley y se dejó la barba, lo que lo hace irreconocible entre la multitud.

MIRA TAMBIÉN: FOTOS | ¿En qué momento? Así ha sido el radical cambio de Michael Moscovitz de El Diario de la Princesa.

Sin embargo, pronto podría tener su ansiado regreso a la pantalla grande con un protagónico, y no cualquiera, pues a mediados de 2019 se anunció que sería el encargado de dar vida a Marlo Brando en la biopic que llevará por nombre “Waltzing With Brando”, la cual esta basada en el libro del mismo nombre publicado en 2011.

Aún con esto, parece que siempre hay algo que retrasa los planes de Zane, pues esta producción sigue sin fecha de estreno. El rodaje estaba previsto a realizarse este año, pero la pandemia y todo lo que trajo consigo, suspendió el proyecto y no se sabe cuando lo retomen.

Así que mientras esperamos el esperado regreso de Billy a la pantalla, puedes disfrutar de la actuación con la que disfrutó de las mieles del éxito... No te pierdas “Titanic” este domingo 28 de marzo por la pantalla de Azteca 7.