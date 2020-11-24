La icónica serie ‘La Pantera Rosa’ regresa muchos años después con una mezcla de acción y animación.

La Pantera Rosa ha sido a lo largo de la historia uno de los personajes más importantes dentro de la pantalla.

Este pintoresco personaje tiene unas peculiares características que lo llevaron a la cima, convirtiéndose en el gran ícono que es actualmente.

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Ya sea por su peculiar color, gran humor, espectacular silencio o incluso, su particular estilo, La Pantera Rosa ha significado un estilo para el mundo cinematográfico.

La popularidad de La Pantera Rosa es significativa, ya que este 23 de noviembre se dio a conocer que llegará nuevamente a la pantalla.

Una fuente reveló que este personaje tendrá una nueva película, pero eso no es todo, ya que será una mezcla de animación y acción en vivo. Toda esta idea surgió para crear una combinación perfecta entre la caricatura y el actor que le toque interpretar al inspector Clouseau.

Además, se dio a conocer que el director que estará a cargo de este film es Jeff Fowler, quien cuenta con gran experiencia, tal es el caso de la cinta Sonic, ya que hizo la misma combinación.

En cuanto al guión, será Chris Bremner quien se encargará de escribirlo; además, contará con Julie Andrews y Lawrence Mirisch en la producción.

Popular en todo el mundo, el legado de la icónica ‘Pantera Rosa’ ha perdurado durante más de 50 años y sigue siendo descubierto por nuevas generaciones

Asimismo, se detalló que la trama del film se basará en una investigación del inspector Clouseau, que tendrá el apoyo de La Pantera Rosa para resolver dicho caso.

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Hasta el momento, no se ha revelado ninguna fecha para el estreno de la nueva cinta de la pantera, personaje que no había aparecido desde la película La Pantera Rosa 2 en el año 2009.

