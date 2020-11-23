Toy Story celebra 25 años de su lanzamiento; Pixar recuerda la película que revolucionó la industria.

Hace 25 años, unos alocados juguetes revolucionaron el cine de animación con el estreno de la cinta Toy Story, el primer largometraje creado por computadora.

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Fue el 22 de noviembre de 1995 cuando se estrenaba la película que daría un salto importante en la historia del cine, pero la entrega audiovisual necesitó casi 15 años de trabajo por parte de su director, John Lasseter, quien llegó a recibir un Oscar especial por los logros en el campo de la animación.

Sin embargo, en 1983, llegó a ser despedido de los estudios en donde trabajaba en ese momento, todo por su interés en desarrollar proyectos basados en la informática que requerían altos presupuestos para esos tiempos.

Aunque pocos pensaron que esa obsesión acabaría por inaugurar una de las sagas más exitosas de la pantalla grande.

Take a trip down memory lane with this early Toy Story concept art. #ToyStory25 pic.twitter.com/JLMx6oX9WW — Pixar (@Pixar) November 22, 2020

Aunque la primera inspiración para Toy Story fue la película Tron, de 1982, un filme pionero en introducir la computación gráfica de manera destacada en su argumento y que fascinó tanto a Lasseter que hizo la propuesta a la empresa en donde trabajaba.

Luego de salir de la gran empresa de animación en Estados Unidos, Lasseter fichó por la división de animación e informática de Lucasfilm, que un año después adquirió Steve Jobs, para crear Pixar.

Finalmente, Toy Story requirió de un presupuesto de 30 millones de dólares y un centenar de empleados. Woody y Buzz Lightyear se convirtieron en héroes, que se apoyaban en un elenco de personajes perfectamente definidos y carismáticos.

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Fue un estilo que marcó las señas de identidad de Pixar y elevó el estatus de las películas de dibujos que nos han entregado desde ese momento.

