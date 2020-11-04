‘El Joker’ de Jared Leto tendrá una nueva apariencia en la ‘Liga de la Justicia’ de Zack Snyder.

Cuando se reveló que se estrenaría una nueva versión de Liga de la Justicia de Zack Snyder, se pensaba que tan solo cambiarían el montaje y contaría con nuevos efectos especiales.

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Sin embargo, se ha confirmado que harán nuevas escenas y volverán al rodaje Gal Gadot como Wonder Woman, Ben Affleck como Batman y Ray Fisher como Cyborg; además, los informes apuntan a que el Joker de Jared Leto podría tener tres nuevas escenas.

Anteriormente, se habían publicado dos nuevas escenas que protagonizará el Joker de Jared Leto en Liga de la Justicia. La primera será dentro de la cárcel y también veremos a Deathstroke de Joe Manganiello.

La segunda será donde el villano mata a Robin delante de Batman; sin embargo, ahora sabemos que habrá una tercera escena; en esta ocasión, será otra visión del futuro distópico de pesadilla al igual que ocurrió en Batman v Superman: El amanecer de la justicia de 2016.

El Joker de Jared Leto será la versión del futuro de la pesadilla que tendrá una nueva apariencia, pues se dice que lucirá cabello largo y sin tatuajes.

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Además, se ha especulado sobre una nueva película del Joker de Jared Leto junto a Harley Quinn de Margot Robbie, pero para que eso realmente ocurra, debe impactar mucho su participación en Liga de la Justicia de la cual ya se tiene fecha de estreno para 2021.

