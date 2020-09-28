Película ‘El discípulo’, producida por Alfonso Cuarón, destaca en Festival de Cine de Nueva York.

La película ‘El discípulo’, producida por el cineasta mexicano Alfonso Cuarón, fue una de las primeras cintas que se presentaron con éxito en la edición número 58 del Festival de Cine de Nueva York.

El discípulo, del cineasta indio Chaitanya Tamhane, que se hizo acreedora al premio a mejor guion en el Festival de Venecia, tuvo gran aceptación en el evento dedicado al séptimo arte, en el que también se presentaron nuevos trabajos de cineastas como Pedro Almodóvar, Philippe Garrel y Sofia Coppola.

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El discípulo

La cinta, que cuenta con la participación de Alfonso Cuarón como productor ejecutivo, se centra en narrar la historia de Shared Nerulkar, quien ha dedicado su vida a convertirse en vocalista de música clásica india.

Para lograr su cometido, Shared estudió las tradiciones y disciplinas de los antiguos maestros, así como de su gurú y de su padre.

Tras el paso del tiempo, el protagonista de la historia se preguntará sobre si es realmente posible alcanzar la excelencia que añora.

De este modo, el filme se erige como un recorrido por la devoción, la pasión y la búsqueda de lo absoluto en la Mumbai contemporánea.



De ‘Roma’ a ‘El Discípulo’

Sobre la colaboración que hizo con el director indio Chaitanya Tamhane, el afamado cineasta galardonado por la película ‘Roma’, aseguró que se debió al gran sentido que tiene del cine.

Conocí a Chaitanya a través de un programa de mentores donde tuve la oportunidad de ver su maravillosa primera película ‘Court’. En seguida me impresionó su sentido del cine, su confianza y valentía para contar historias

Finalmente, Alfonso Cuarón consideró que Chaitanya es un cineasta de gran sentido artístico.

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“Fue parte del proceso de ‘Roma’ y aproveché la oportunidad de ser parte del proceso de su segunda película, ‘The Disciple’. Me parece que Chaitanya es una de las voces nuevas más importantes del cine contemporánea”, expuso en entrevistas previas.