La actriz Yara Shahidi será la nueva ‘Tinkerbell’ en la adaptación para live action del clásico ‘Peter Pan’.

El gigante de las películas animadas se ha enfocado, en los últimos años, en hacer varios live action de sus clásicos, siendo Peter Pan el próximo en aparecer en la pantalla grande.

Te puede interesar:

Aseguran que Ryan Reynolds podría ser el protagonista de la nueva película de acción real de Tarzán.

Uno de los personajes más importantes de la historia es Tinkerbell (Campanita), el cual será interpretado por la actriz Yara Shahidi, un hecho que ha causado sorpresa en propios y extraños.

De acuerdo con el medio Deadline, la artista de 20 años será la encargada de dar vida a la hada, con lo cual, será la primera persona de color que desempeñe dicho personaje, mismo que tradicionalmente es conocido con piel blanca y cabello rubio.

De confirmarse la noticia, la actriz se unirá al reparto que previamente ya fue anunciado, el cual está encabezado Jude Law como el Capitán Hook, así como Alexander Molony y Ever Anderson en los roles principales.

También te puede interesar:

Daniel Radcliffe podría interpretar a ‘Harry Potter’ nuevamente con la condición de excluir a J.K Rowling.

La adaptación animada de la novela de J.M. Barrie es una de las cintas más populares de la compañía. La historia sigue a Peter Pan, un niño que no envejece y que lleva a más niños al mundo mágico; además, siempre está acompañado de Tinkerbell.

