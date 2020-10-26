Mark Wahlberg compartió un vistazo de su look de ‘Sully’ en la adaptación cinematográfica de ‘Uncharted’.

La adaptación cinematográfica del videojuego Uncharted está cerca de convertirse en toda una realidad, razón por la que los actores que darán vida a sus personajes principales no han dudado en compartir un vistazo de lo que será su caracterización para la historia.

El primero en hacerlo fue Tom Holland, quien mostró como será el look de Nathan Drake que veremos en la película.

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Dicha revelación de cómo luciría Nathan Drake en Uncharted dejó más que emocionados a los fanáticos del videojuego, quienes de inmediato también pidieron ver cómo luciría Victor Sullivan Sully, quien es otros de los personajes clave.

Poco tiempo pasó para que Mark Wahlberg atendiera la petición y compartiera un video que dura solo unos cuantos segundos en el que deja apreciar la manera en que lucirá Sully en el filme que está causando mucha expectativa.

La revelación de Mark Wahlberg fue hecha en su propia cuenta de Instagram, en la que lució un look muy distinto al que se le ha visto antes, destacando un pronunciado bigote.

En el video, el actor bromea pidiendo que no se le hagan preguntas al respecto; sin embargo, todo parece indicar que está más que listo para darle vida al reconocido personaje de Uncharted.

Por su parte, Tom Holland ya había señalado que veía con muy buenos ojos a Mark Wahlberg como Sully.

Mark Wahlberg será increíble como Sully. El departamento de acrobacias que tenemos en Berlín ya ha hecho un trabajo increíble, preparando las acrobacias, y será emocionante

Atrasos

Como es bien sabido, la producción de Uncharted también padeció algunos atrasos y contratiempos significativos debido a pandemia de Covid-19, pero ahora con estas revelaciones todo hace pensar que las cosas están volviendo a la normalidad y la filmación está avanzado.

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