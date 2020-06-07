¡Pelea de gigantes! Se ha revelado la sinopsis de una de las batallas más monstruosas, ‘Godzilla vs Kong’.

Una de las películas y batallas más esperados en todos estos años por fin ya está más cerca de lo que se cree, pero para ir calentando motores y hacer la espera menos pesada, se ha liberado una sinopsis más extensa de lo que será Godzilla vs Kong.

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Uno de los portales más importantes de películas conocido como IMDb (Internet Movie Database por sus siglas en inglés) reveló una nueva sinopsis en la que se puede observar que detallan algunos nuevos sucesos que se estarán disfrutando en la pantalla grande. Aunque no se sabe quien se encargó de hacer dicho escrito, se dice que concuerda con todo lo que se ha dicho que pasará.

En un mundo nuevo donde el hombre y el monstruo ahora coexisten, Monarch debe liderar el camino hacia un futuro próspero junto a los Titanes, manteniendo a la humanidad bajo control. Sin embargo, las facciones rivales que quieren manipular a los Titanes para la guerra comienzan a aparecer bajo la apariencia de una conspiración nefasta, amenazando con acabar con toda la vida en el planeta. Mientras tanto, en Skull Island, la extraña actividad sísmica llama la atención de Godzilla y Kong por igual

Al parecer, la historia no solamente se estará enfocando entre la tan esperada pelea de los conocidos como kaiju, sino que existirán algunas otras historias que llamarán la atención del pública y las cuales le estarán dando giros inesperados al filme.

También debemos de recordar que esta cinta contará con la participación de Millie Bobby Brown, el cual sería su debut en la pantalla grande, lo cual ha puesto en alerta a todos sus fans y seguidores de Stranger Things.

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La historia completa la vamos a poder disfrutar el próximo 20 de noviembre cuando la pelea llegué a las salas de los cines.

