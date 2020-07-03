Marvel Comics sorprende al adquirir los derechos de dos íconos de la ciencia ficción: ‘Alien’ y ‘Predator’.

Marvel Comics dio nuevos pasos en el terreno de la ciencia ficción, luego de que adquirió los derechos de Alien y Predator, dos de los más grandes íconos de este género e importantes en la industria del cómic y cine durante décadas.

Aunque hasta ahora no se ha anunciado alguna información relacionada a probables títulos específicos o equipos creativos que trabajarían en la realización de estos nuevos cómics, muchos señalan que esta adquisición de Marvel puede suponer muchos escenarios.

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Hasta ahora, lo poco que se ha dicho por parte de gente relacionada a Marvel sobre este tema fue la declaración de su editor en jefe, CB Cebulski, quien señaló que tanto Alien como Predator tienen un lugar perfecto dentro de los comics.

¡No hay nada más emocionante que una historia haga que no puedas parar de saber más sobre ella, y Alien y Predator, han entregado eso una y otra vez! Los cómics son el lugar perfecto para aprovechar esos personajes y aquí en Marvel tenemos el honor de poder desarrollar historias de estas franquicias para los fans de cualquier parte

Dichas palabras dejan en evidencia que existen posibilidades para la reactivación en el ámbito cinematográfico de estos personajes, así como para que se les dé un impulso dentro de nuevas aventuras en los cómics.

Sin embargo, los especialistas en este tipo de cine han detallado que puede resultar un poco difícil hacer que estos personajes remonten en el mundo cinematográfico, puesto que en sus últimos intentos por figurar no alcanzaron el éxito esperado.

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Recordemos que Alien y Predator son dos de los nombres más importantes del cine de acción y ciencia ficción, mismos que habían permanecido por años bajo el sello editorial de Dark Horse Comics.