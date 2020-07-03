Marvel explica lo que pasó con las Gemas del Infinito a un año del estreno de ‘Avengers: Endgame’.

Ha pasado más de un año del estreno de de Avengers: Endgame y Marvel aún continúa revelando detalles interesantes que quedaron en el aire tras el éxito de la cinta.

Una de las grandes interrogantes que tenían los fans de la película era saber cuál fue el destino definitivo de las Gemas del Infinito, misterio que al parecer ya tiene una respuesta precisa, ahora que la franquicia publicó en su cuenta de Instagram varios videos donde detalla el destino de cada una de las poderosas piedras.

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En las grabaciones animadas, la compañía dejó claro que las seis Gemas del Infinito están destruidas, con lo que confirmó que Thanos no mintió cuando al inicio del largometraje afirmó haber acabado con estas tras desaparecer a la mitad del universo.

Sin embargo, los medios especializados han detallado que dichos gráficos se refieren a la línea temporal principal del Universo Cinematográfico de Marvel, por lo que no se puede descartar por completo la opción de que vuelvan a aparecer, ya que se ha adelantado que Marvel intente profundizar en los multiversos muy pronto en nuevos estrenos, como en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, cinta que se tiene programada para salir a la luz el 25 de marzo de 2022.

Estas afirmaciones permiten intuir que las Gemas del Infinito podrían volver a aparecer, sobre todo si también se considera que Loki escapó a otra línea temporal con el Teseracto, y, por tanto, con la Gema del Espacio.



Futuro atractivo

En tanto se revelan más detalles sobre las Gemas del Infinito, han crecido los rumores sobre que Marvel podría introducir a varios de los personajes que antes pertenecían a Fox en sus nuevas cintas, entre ellos Deadpool, los X-Men y Los 4 Fantásticos, por lo que se ha señalado que aún sin las Gemas del Infinito el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel puede considerarse bastante atractivo.

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