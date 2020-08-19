Aseguran que Marvel estaría preparando una nueva película de ‘Los Cuatro Fantásticos'; fans se emocionan.

Los fans de los cómics están más que emocionados debido a que aparentemente Marvel se encuentra preparando una nueva película de Los Cuatro Fantásticos.

Mucho han esperado los admiradores de este popular grupo de superhéroes para verlos en una nueva entrega cinematográfica, como parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

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Es por ello que una nueva versión de Los Cuatro Fantásticos está más cerca de ocurrir, una noticia que inmediatamente ha emocionado a los fans de la historieta.

Los rumores sobre este reboot se dieron luego de que el sitio especializado en temas de cine, Murphy's Multiverse, detallara que en recientes fechas Disney ha registrado dos compañías de producción: Solve Everything Productions y Grass-Fed Productions.

Y, aunque esto en primera instancia no revela mucho, lo importante está en que el mismo medio ahonda en el hecho de que la Casa del Ratón acostumbra a vincular nombres de empresas a sus proyectos.

Por ello, los nombres de estas dos nuevas compañías de producción fueron consideradas como una referencia a Los Cuatro Fantásticos, ya que Solve Everything, que en su traducción significa ‘resuélvelo todo’, se trata de una cita atribuida a Reed Richards, que es también el nombre de un arco de los cómics de Los Cuatro Fantásticos, en tanto que sobre Grass-Fed no se sabe exactamente a qué hace referencia.

Sin embargo, hasta ahora tal información se trata de especulaciones y, por el momento, no ha habido datos oficiales sobre los planes de Marvel acerca de una nueva película de Los Cuatro Fantásticos.

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