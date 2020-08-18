La actriz mexicana Melissa Barrera será parte del elenco de la quinta entrega de la película ‘Scream’.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz y cantante mexicana Melissa Barrera confirmó que se unirá al elenco de la cinta de terror Scream 5.

Melissa Barrera, que es una de las caras latinas con más presente y futuro en Hollywood, estará acompañada por Courteney Cox y David Arquette, quienes confirmaron recientemente que retomarán los papeles de la reportera Gale Weathers y el sheriff Dewey Riley, respectivamente.

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La artista, de 30 años, se mostró muy feliz de ser parte de esta famosa saga de terror, con la cual estará cumpliendo un sueño, ya que hace tiempo compartió que una de sus grandes metas era realizar una serie o película de dicho género.

Se esperaba que la exacadémica debutara con el estreno de In the Heights, adaptación que se realizó para el cine del musical de Lin-Manuel Miranda; sin embargo, debido a la pandemia se tuvo que cambiar su lanzamiento para el año 2021.

Scream es una de las sagas más exitosas de terror, pues desde su estreno, en 1996, dio vida al subgénero del slasher, que tiene como característica la presencia de un psicópata que asesina brutalmente a adolescentes y jóvenes que se encuentran fuera de la supervisión de un adulto.

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La dirección de esta película estaba a cargo de uno de los ídolos del cine más perturbador, Wes Craven, quien también fue el responsable de la saga de A Nightmare on Elm Street y, lamentablemente, falleció en el 2015.