‘Matando Cabos’ regresa después de 16 años con ‘La venganza del Mascarita’; mira aquí el póster oficial.

Después de 16 años, la afamada cinta Matando Cabos regresará a la pantalla grande pero esta vez con un spin-off llamado 'La venganza del Mascarita', el cual no contará con la participación de los protagonistas de la cinta original.

De acuerdo con lo que se ha detallado de Matando Cabos 2, película que ya cuenta con su póster oficial, la historia girará en entorno al legendario luchador retirado Mascarita, que es interpretado por el actor Joaquín Cosío y Silverio Palacios, quien da vida a su despiadado guardaespaldas conocido como Tony El Caníbal.

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Dicho spin-off de Matando Cabos que se estrenó por primera vez en 2004, no contará con el trabajo de Tony Dalton y Kristoff, quienes fueron los populares protagonistas de la película que tuvo gran aceptación tras su lanzamiento.

Sin embargo, ya se confirmó la participación en la entrega de Ana Claudia Talancón, Rocío Verdejo y Gustavo Sánchez Parra, quienes fueron parte del elenco original de la cinta.

Sobre los trabajos para la realización de Matando Cabos 2 se ha detallado que el rodaje de la película comenzó en enero de 2019, pero debido a la actual pandemia de Covid-19 se tuvo que retrasar el trabajo de postproducción y, por consecuencia, su estreno.

Hasta ahora, ninguna de las productoras involucradas en la realización y distribución de Matando Cabos 2, han dado a conocer si la secuela se estrenará a finales de este año o hasta 2021, por lo que los fanáticos de la historia están a la espera de una confirmación.

En tanto, muchos usuarios de redes sociales se han pronunciado sobre la ausencia de los personajes centrales de Tony Dalton y Kristoff, quienes consideran indispensables para la trama.

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