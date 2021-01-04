Estas son las veces en las que algunos personajes de ‘Grey’s Anatomy’ pudieron haber ido a la cárcel.

Grey’s Anatomy es una de las series de drama médico que más éxito han cosechado gracias a sus impactantes capítulos en los que sus personajes, que en su mayoría son personal de la salud, se han enfrentado a situaciones extremas donde pusieron en riesgo su libertad.

En medio de la adrenalina de cada una de las urgencias que atienden los personajes de Grey’s Anatomy, se han presentado determinaciones que ponen en tela de juicio el profesionalismo y la pericia de algunos de los médicos de la trama.

Aunque dentro de la historia, los personajes pudieron quedar bien librados y no fueron enviados a la cárcel, en la vida real situaciones similares indudablemente hubieran terminado con la carrera y la libertad de los médicos en cuestión.

Te puede interesar:

Estos fueron los grandes momentos de empoderamiento femenino que nos dejó la serie Grey’s Anatomy.

Ahora que la temporada 17 ha sido una de las más emotivas para los fans de Grey’s Anatomy, se han traído al presente varias historias sobre la serie, como las veces en las que los personajes estuvieron al borde de ir a la cárcel. Aquí una muestra:



Meredith Gray y Bailey

Durante la segunda temporada los médicos pusieron en riesgo su carrera luego de que revivieron a un paciente con DNR, es decir, que no quería que lo resucitaran en caso de ser necesario, lo que, al ir en contra de su voluntad, podrían haber ido a prisión.



Preston Burke

En la temporada 1 de Grey’s Anatomy, este personaje se vio enfrascado en un momento complicado, luego de que se revelara que dejó una toalla quirúrgica en el abdomen de un paciente durante una cirugía, lo que, din duda, fue una muy mala práctica.

Al final, el médico aceptó su culpa y pudo volver a trabajar en el hospital.



Leah

Leah fue una residente del famoso hospital de Grey’s Anatomy que vivió una dura situación en la temporada 9 cuando trató de practicar una transfusión de sangre a un paciente testigo de Jehová, hecho que, aunque pudo ser detenido a tiempo, pudo poner en riesgo su carrera.

También te puede interesar:

Conoce las decisiones más cuestionadas de los protagonistas de la exitosa serie Grey’s Anatomy.