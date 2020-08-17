El actor Robert De Niro cumple 77 años y lo festejamos recordando sus cinco mejores películas.

Robert de Niro está de manteles largos, pues este 17 de agosto cumple 77 años, convertido en uno de los mejores actores en la historia del cine.

Más allá de la polémica por algunos problemas que ha enfrentado en su vida personal, el artista nacido en Nueva York presume una trayectoria impresionante, misma que ha sido reconocida con múltiples reconocimientos, entre ellos, dos Oscar, dos Globos de Oro, y un premio BAFTA.

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Elegir las mejores cintas que ha protagonizado el estadounidense es complicado; sin embargo, a continuación repasamos las cinco que no solo marcaron su carrera en el séptimo arte, sino lo llevaron a ser reconocido a nivel mundial.

Cabo de miedo

Fue en 1991 cuando Robert De Niro interpretó a un criminal que busca venganza en la cinta del director Martin Scorsese.

La película está basada en la novela de 1957 The Executioners y es un remake del filme homónimo de 1962, misma que fue un rotundo éxito en taquilla; incluso, sirvió como parodia para un capítulo de la quinta temporada de Los Simpson.

Taxi Driver

Considerada una obra de arte por los cinéfilos, el filme se centra en la vida de Travis Bickle (De Niro), un solitario hombre que ante su insomnio crónico comienza a trabajar como taxista y se convierte en una especie de héroe.

El padrino II

De Niro interpreta al joven Vito Corleone, quien muestra su ascenso al poder en la mafia. Su interpretación lo llevó a ganar un Oscar como mejor actor de reparto, pues la película es reconocida como una de las mejores de todos los tiempos.

Buenos muchachos

Otra joya de Robert de Niro. En la película del también director Martin Scorsese, el actor interpreta a un criminal llamado Jimmy, que esencialmente le muestra a Henry Hill (Ray Liotta) cómo es la vida de la mafia.

La familia de mi novia

El género de comedia también fue explotado por la estrella del cine. En esta trilogía, De Niro da vida a un suegro que no confía en el novio de su hija, por lo que aplicará una serie de técnicas poco inusuales contra su yerno. La historia le permitió explorar otros horizontes en su exitosa carrera.

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