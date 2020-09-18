Surgen rumores de que el actor Michael B. Jordan podría ser el protagonista de ‘Hércules’ en el live action.

El nombre de Michael B. Jordan tomó gran relevancia en las redes sociales, luego de que se le señalara como el actor que podría encarnar a Hércules en la película live action del popular personaje de Disney.

Todo comenzó después de que la revista Men's Health publicara una lista de los que podrían ser los posibles actores que den vida a los emblemáticos personajes del clásico de dibujos animados.

Te puede interesar:

Revelan que Chadwick Boseman estaba preparando una película con otro Avenger antes de su fallecimiento.

Entre esos nombres resaltó el de Michael B. Jordan como el protagonista de la cinta, hecho que fue ‘filtrado’ a las plataformas digitales, donde se desató una gran polémica al respecto.

Algunas de las reacciones que surgieron en tono a la posibilidad de que Jordan interprete a Hércules se pronunciaron en contra de que se le cambie el color de piel al mítico personaje, ya que en la película de dibujos animados aparece como un hombre blanco y rubio.

Sin embargo, también hubo quienes dieron su voto a favor para que Michael B. Jordan sea el nuevo Hércules, ya que consideran que el actor tiene todo para hacer un gran trabajo, además de que aseguraron que al tratarse de un personaje mitológico, Hércules no tiene un color de piel específico.

“Ahí van de nuevo los racistas a decir que no son racistas. ¿Ubican que Hércules es un personaje mitológico, inventado, imaginado? Por lo tanto, se le puede poner el color de piel que sea”, se lee en el comentario de uno de los usuarios de Twitter que hablaron sobre el tema.



Otros famosos

Otros de los famosos que fueron propuestos para protagonizar el filme son Ariana Grande como Meg, Danny DeVito como Phil, Sam Rockwell como Hades, Idris Elba como Zeus y Cate Blanchett como Hera.

También es importante recordar que para el papel de Hércules también se ha manejado el nombre del actor Ryan Gosling.

También te puede interesar:

Jared Leto sufre impresionante cambio físico durante su preparación para la película ‘Tron 3’. (FOTO)