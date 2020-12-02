Filtran nuevas FOTOS de las escenas de acción de Misión Imposible 7 con Tom Cruise y Hayley Atwell.

El rodaje de Misión Imposible 7, la nueva entrega de la saga, se está llevando a cabo entre medidas de seguridad anti-Covid-19 y escenas de acción en las que los protagonistas Tom Cruise y Hayley Atwell, viajan a alta velocidad.

Esto se pudo confirmar en una nueva serie de fotografías que se han dado a conocer, en las que los actores aparecen rodando secuencias arriba de un auto, mientras que en los tiempos de descanso lucen con cubrebocas.

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Las imágenes fueron captadas en pleno rodaje en Roma, Italia, en ellas, podemos ver cómo filman escenas de acción que recrean persecuciones de coches a alta velocidad.

Según lo que han detallado los medios especializados, en dichas secuencias de la cinta, los protagonistas Tom Cruise y Hayley serían esposados para hacerlas aún más interesantes.



Misión Imposible 7

Los medios reseñan que Misión Imposible 7 reflejará una nueva aventura de Ethan Hunt, interpretado por Tom Cruise, quien, durante más de 20 años, desde que se estrenó la primera entrega en 1996, ha exhibido su destreza.

Aunque hasta ahora no se saben detalles sobre el personaje interpretado por Hayley Atwell, por las fotografías reveladas se puede apreciar que en algún punto de la historia ella y el personaje de Tom Cruise se aliarán para poder derrotar a un mal mayor.

Recordemos que se están rodando conjuntamente las películas Misión Imposible 7 y 8, las cuales son encabezadas por Tom Cruise como el agente Ethan Hunt.

En tanto surgen más detalles de Misión Imposible 7, ya se ha confirmado que su estreno está previsto para el 19 de noviembre de 2021.

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