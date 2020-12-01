La dolorosa muerte de Sage, hijo de Sylvester Stallone, que apareció en las películas de ‘Rocky Balboa’.

Sylvester Stallone se convirtió en uno de los actores más prestigiados de todo el mundo. El artista, de 74 años, se ganó el corazón de millones de cinéfilos tras su interpretación en ‘Rocky Balboa’, donde encarnó a uno de los boxeadores más legendarios de todos los tiempos.

Sin embargo, el querido intérprete también esconde dolorosos pasajes que muy pocas veces cuenta en entrevistas con los medios de comunicación.

Fue el 13 de julio de 2012, cuando la vida de Sylvester cambió para siempre, pues se dio a conocer el fallecimiento de uno sus hijos. Se trata de Sage, primogénito del estadounidense y quien participó en algunos filmes junto a su padre.

Sage falleció a los 36 años debido a un ataque al corazón; más tarde, la autopsia reveló que el deceso se dio por una obstrucción en las arterias.

El joven luchó hasta el último momento por realizar una carrera alejada del apellido de su padre; sin embargo, fue una tarea difícil al formar parte de una familia reconocida a nivel mundial.

En su momento, el chico contó su experiencia siendo el primogénito de una de las estrellas más grandes de todo Hollywood:

A la luz del día traté de ser yo. Me mantenía alejado de mi padre para ser un actor más, aunque todo el mundo sabía que era su hijo…

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Pese a todo, Sage actuó junto a su padre en la película ‘Rocky V’, donde le dio vida al hijo del entrañable ‘Rocky Balboa’.

En su momento, Sage también reveló para la prensa, que sus diálogos en la cinta fueron reales, pues expresó todo lo que sentía hacia su papá:

¡Nunca pasaste tiempo conmigo!’, eso era cierto. Cuando yo era chico él nunca estaba en casa. Miraba a la cara a mi padre y realmente decía eso

Después del fallecimiento de Sage, Sylvester realizó un emotivo homenaje hacia su hijo en la película ‘Creed: corazón de campeón’. En su momento, el actor se presentó en los Globos de Oro y habló sobre el tributo que le dedicó a su fallecido primogénito:

Quería respetar la memoria de mi hijo y creo que lo hicimos

No fue la primera vez que el artista habló sobre el fallecimiento de su hijo para la prensa, pues hace algunos años, también abrió su corazón y compartió sus sentimientos sobre la trágica muerte del amor de su vida:

No hay mayor dolor que el de un padre que pierde a su hijo. Esta agónica pérdida me dolerá por el resto de mi vida. Sage fue mi primer hijo y el centro de mi universo

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