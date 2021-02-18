Te presentamos algunas de las películas que fracasaron a pesar de tener un gran elenco de actores.

En muchas ocasiones los productores buscan tener el mejor elenco para su película con la idea de asegurar un gran éxito en la taquilla; sin embargo, en muchas ocasiones eso no es garantía de nada y todo el proyecto termina siendo un rotundo fracaso.

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Por eso, aquí te presentamos algunas de las películas que a pesar de contar con grandes actores en su reparto, no tuvieron mucho éxito y fueron un fiasco al momento de su estreno.

¿Cómo saber si es amor?

En su reparto contaban con estrellas de la talla de Jack Nicholson, Reese Witherspoon, Owen Wilson, Paul Rudd, Kathryn Hahn y Dean Norris, pero la historia no era tan buena por lo que ninguno de los actores logró salvar a la producción.

Año Nuevo

La historia no era la mejor, porque tenía una trama predecible, diálogos anticipados y sin gracia. Esto tomando en cuenta que se trata de una comedia romántica. Contó con la participación de Michelle Pfeiffer, Jessica Biel, Jon Bon Jovi, Abigail Breslin, Sarah Paulson, Robert De Niro, Josh Duhamel, Zac Efron, Frank Rangel, Katherine Heigl, Ashton Kutcher, Sarah Jessica Parker, Til Schweiger, Hilary Swank, Sofía Vergara, Cary Elwes.

Bajo el mismo cielo

Con la actuación especial de Emma Stone, Bradley Cooper, Rachel McAdams, Bill Murray y Alec Baldwin, presencias que no evitaron que la película fuera señalada de aburrida y lenta.

La gran boda

Fue una producción señalada por no tener gracia y estar llena de estereotipos y discriminación, aunque contó con un elenco sorprendente formado por: Robert de Niro, Diane Keaton, Susan Sarandon y Robin Williams.

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Batman y Robin

En su momento fue una de las cintas más esperadas por los fans, pero lamentablemente la película fue criticada por tener diálogos poco creíbles, al grado de que George Clooney se arrepintió de participar en la producción.

